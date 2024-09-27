Гру — о 4:2 с «Авангардом»: «Трактор» хотел держать фокус всю игру, но этого не произошло

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:2).

— Считаю, что в двух периодах мы показывали много хорошего, звено Светлакова задало тон всей игре. Немаловажно, что заработало большинство, отмечу также меньшинство и думаю, что это хорошая победа для нас.

— Откуда возникали множественные ошибки при переходе из обороны в атаку?

— Во-первых, мы выигрывали 4:0 и, конечно, хотели держать фокус всю игру, но, к сожалению, этого не произошло. Во-вторых, соперник тоже оказывал давление, ведь вы понимаете, что счёт не останавливает соперника. Мы потеряли строгость в обороне, и здесь нам помогла игра Зака Фукале. Определённо третий период сегодня не был нашим лучшим.

— Шабанов – лидер КХЛ по игровому времени среди нападающих. Как вам его прогресс?

— Пока рано давать ответ на этот вопрос. Должно произойти больше различных событий, чтобы оценить успех или неуспех. Но Шабанов – важный игрок, мы рассчитываем на него как на игрока, который способен делать разницу. Пока у него не идут голы, но он создаёт много моментов, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.