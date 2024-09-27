Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру — о 4:2 с «Авангардом»: «Трактор» хотел держать фокус всю игру, но этого не произошло

Гру — о 4:2 с «Авангардом»: «Трактор» хотел держать фокус всю игру, но этого не произошло
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

— Считаю, что в двух периодах мы показывали много хорошего, звено Светлакова задало тон всей игре. Немаловажно, что заработало большинство, отмечу также меньшинство и думаю, что это хорошая победа для нас.

— Откуда возникали множественные ошибки при переходе из обороны в атаку?
— Во-первых, мы выигрывали 4:0 и, конечно, хотели держать фокус всю игру, но, к сожалению, этого не произошло. Во-вторых, соперник тоже оказывал давление, ведь вы понимаете, что счёт не останавливает соперника. Мы потеряли строгость в обороне, и здесь нам помогла игра Зака Фукале. Определённо третий период сегодня не был нашим лучшим.

— Шабанов – лидер КХЛ по игровому времени среди нападающих. Как вам его прогресс?
— Пока рано давать ответ на этот вопрос. Должно произойти больше различных событий, чтобы оценить успех или неуспех. Но Шабанов – важный игрок, мы рассчитываем на него как на игрока, который способен делать разницу. Пока у него не идут голы, но он создаёт много моментов, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» проиграл седьмой матч подряд, уступив на выезде «Трактору»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android