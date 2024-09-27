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«Это полностью моя ответственность». Звягин — о семи подряд поражениях «Авангарда»

«Это полностью моя ответственность». Звягин — о семи подряд поражениях «Авангарда»
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», прокомментировал седьмое поражение омской команды в матче с «Трактором» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

— «Трактор» — хорошая, сильная команда. Со своей стороны хочу сказать, что результаты последних семи игр – полностью моя ответственность. Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл ещё свой потенциал – это на мне», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омская команда начала сезон с трёх побед подряд, далее последовало семь поражений подряд. Сейчас «Авангард» на 16-м месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги.

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