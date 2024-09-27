«Это полностью моя ответственность». Звягин — о семи подряд поражениях «Авангарда»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», прокомментировал седьмое поражение омской команды в матче с «Трактором» (2:4).

— «Трактор» — хорошая, сильная команда. Со своей стороны хочу сказать, что результаты последних семи игр – полностью моя ответственность. Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл ещё свой потенциал – это на мне», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омская команда начала сезон с трёх побед подряд, далее последовало семь поражений подряд. Сейчас «Авангард» на 16-м месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги.