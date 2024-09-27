«Буст оригинального контента работает». «Кинопоиск» рассказал, как в России смотрят спорт

26 и 27 сентября в Москве проходит форум «Спорт Бизнес Конгресс». В рамках дискуссии выступил руководитель маркетинга «Спорта» на «Кинопоиске» Борис Кочкин. Менеджер рассказал об особенностях смотрящей в онлайн-кинотеатре спорт аудитории. Собрали основные тезисы и любопытные моменты доклада.

Рост аудитории

В 2024 году спортивная аудитория «Кинопоиска» превысила 4,6 млн подписчиков Плюса. В данной выборке учитываются пользователи Яндекс Плюса, посмотревшие от двух минут трансляций в разделе «Спорта» или телеканалов. Однако не учитываются просмотры федеральных каналов клиентами без действующей подписки.

Рост показали просмотры КХЛ. За первые две недели сезона-2024/2025 матчи турнира увидели почти в три раза больше подписчиков, чем в аналогичный период прошлого первенства.

Спорт на фоне остального контента

Только 13% аудитории подписки Яндекс Плюса смотрит исключительно спорт. Подавляющая часть пользователей, помимо соревнований, активно вовлечена и в другие виды контента: музыка, сериалы, кино и книги. Поэтому контентный топ-50 у спортивных клиентов практически не отличается от схожего топа клиентов, которые не интересуются спортом. Небольшим исключением является включение в их избранный список таких тематических фильмов, как «Легенда 17», «Тренер» и прочие.

Зрителю необходим оригинальный контент

«Помимо самих трансляций матчей и турниров, аудитории важно быть вовлечёнными и следить за тем, что происходит не только на поле и льду, но и за их пределами. Именно поэтому и личные аккаунты игроков, и их медийность становятся одним из ключевых факторов популяризации спорта. По этой же причине «Кинопоиск» и «Плюс Студия» производят оригинальный контент о спорте: создали целую контентную вселенную о хоккее — еженедельное шоу «Хороший хоккей», своё шоу о судействе матчей «Хороший гол» и премьерный проект этого сезона о работе тренеров «Хороший гол: Тренер», — отметил Борис Кочкин.

«Кинопоиск» продолжает работу над развлекательным контентом в дополнение к трансляциям. На сервисе уже можно увидеть хоккейные шоу «Хороший гол» и «Хороший гол: Тренер». Платформа вместе с КХЛ выпустила документальный фильм о финале Кубка Гагарина. После сериалов «Время Спартака» и «Империя UFC» он занимает третье место по темпу набора аудитории за две недели от даты премьеры среди документальных фильмов и сериалов о спорте.