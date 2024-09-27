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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Металлургом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она стала для казанской команды пятой подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Юров (Орехов) – 07:02 (5x5)     1:1 Бабенко (Дыняк, Семёнов) – 18:42 (5x5)     1:2 Петан (Яшкин, Галимов) – 19:15 (5x4)     1:3 Кошелев (Семёнов) – 26:05 (5x5)     1:4 Барабанов (Евсеев) – 45:50 (5x5)     2:4 Джонсон (Уилсон) – 46:26 (5x5)     3:4 Петунин (Юров, Вовченко) – 49:04 (6x3)    

«Хороший, интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям такие игры нравятся. В предыдущих пяти матчах мы забивали первыми, но сегодня соперник открыл счёт. Очередная хорошая возможность для нас посмотреть, как ребята реагируют в такой ситуации. Отличный опыт, который нам пригодится в будущем. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а также поздравить наших болельщиков с победой», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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