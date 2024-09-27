Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она стала для казанской команды пятой подряд.

«Хороший, интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям такие игры нравятся. В предыдущих пяти матчах мы забивали первыми, но сегодня соперник открыл счёт. Очередная хорошая возможность для нас посмотреть, как ребята реагируют в такой ситуации. Отличный опыт, который нам пригодится в будущем. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а также поздравить наших болельщиков с победой», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.