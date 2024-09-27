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Деанджело оформил хет-трик из передач в первом матче за СКА

Деанджело оформил хет-трик из передач в первом матче за СКА
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Американский защитник Тони Деанджело, который сегодня, 27 сентября, впервые вышел на лёд в форме СКА, оформил ассистентский хет-трик в игре с «Северсталью» за два периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
8 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)    

28-летний Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз». Деанджело был выбран на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим 19-м номером командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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