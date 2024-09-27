СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 шайбами, команды побили несколько рекордов КХЛ
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На льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный СКА уверенно обыграл «Северсталь» из Череповца со счётом 8:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4) 1:1 Зыков – 07:03 (5x5) 1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5) 2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5) 3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5) 4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5) 5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5) 6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5) 6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5) 7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5) 8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5) 8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5) 8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)
Шайбами в составе СКА отметились Валентин Зыков (2), Михаил Воробьёв, Иван Демидов, Владимир Алистров, Марат Хайруллин, Василий Глотов и Арсений Грицюк. Хет-трик из передач оформил защитник СКА Тони Деанджело, для него это первый матч за команду. У «Северстали» точные броски на счету Никиты Коростелёва, Руслана Абросимова, Кирилла Пилипенко, Данилы Аймурзина и Адама Лишки.
В следующем матче СКА встретится с «Куньлунем» дома 29 сентября. В этот же день «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо».
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