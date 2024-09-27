СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 шайбами, команды побили несколько рекордов КХЛ

На льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный СКА уверенно обыграл «Северсталь» из Череповца со счётом 8:5.

Шайбами в составе СКА отметились Валентин Зыков (2), Михаил Воробьёв, Иван Демидов, Владимир Алистров, Марат Хайруллин, Василий Глотов и Арсений Грицюк. Хет-трик из передач оформил защитник СКА Тони Деанджело, для него это первый матч за команду. У «Северстали» точные броски на счету Никиты Коростелёва, Руслана Абросимова, Кирилла Пилипенко, Данилы Аймурзина и Адама Лишки.

В следующем матче СКА встретится с «Куньлунем» дома 29 сентября. В этот же день «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо».