Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья Кузнецова, попавшего в больницу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал здоровья нападающему Евгению Кузнецову, который досрочно завершил матч с «Северсталью». Итоговый счёт встречи – 8:5 в пользу СКА.

«Пожелаем здоровья Кузнецову, ждём его возвращения. Он поехал сейчас в больницу», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, Кузнецов покинул лёд в первом периоде из-за повреждения руки после столкновения с соперником. Спортсмен сам дошёл до скамейки запасных и отправился в раздевалку, его всё это время сопровождал врач.

СКА и «Северсталь» установили рекорд КХЛ по скорострельности. Лишь за минуту и 41 секунду командам удалось забросить четыре шайбы.