Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что команде не хватило реализации моментов, поэтому она потерпела поражение от СКА (8:5).
— Мы сегодня начали неплохо, были неплохие комбинации, забили голы. Однако потом позволили сопернику слишком многое, поэтому проиграли. Хотя рисунок у нас был и моменты создавали, но в реализации моментов сейчас большая разница между СКА и нами.
— Какой момент был ключевым?
— Когда мы пропустили третью шайбу. Этот гол подкосил, он был ключевым. Дальше создавали моменты, не могли реализовать, шла контратака, и соперник забрасывал.
— Чем обусловлена разница в реализации моментов?
— Это наш резерв, куда нужно стремиться.
— Давыдов играл в четвёртом звене. Вы видите его игровой регресс?
— Он пятый защитник, а не в четвёртом звене.
— Почему пятый, а не в топ-4?
— Игрового времени у него достаточно, у нас нет топ, не топ. Он играет, получает достаточно времени. Плюс у него была тяжёлая травма, он долго восстанавливался. Не форсируем события, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2024
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