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Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что команде не хватило реализации моментов, поэтому она потерпела поражение от СКА (8:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Мы сегодня начали неплохо, были неплохие комбинации, забили голы. Однако потом позволили сопернику слишком многое, поэтому проиграли. Хотя рисунок у нас был и моменты создавали, но в реализации моментов сейчас большая разница между СКА и нами.

— Какой момент был ключевым?
— Когда мы пропустили третью шайбу. Этот гол подкосил, он был ключевым. Дальше создавали моменты, не могли реализовать, шла контратака, и соперник забрасывал.

— Чем обусловлена разница в реализации моментов?
— Это наш резерв, куда нужно стремиться.

— Давыдов играл в четвёртом звене. Вы видите его игровой регресс?
— Он пятый защитник, а не в четвёртом звене.

— Почему пятый, а не в топ-4?
— Игрового времени у него достаточно, у нас нет топ, не топ. Он играет, получает достаточно времени. Плюс у него была тяжёлая травма, он долго восстанавливался. Не форсируем события, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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