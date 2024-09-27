Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что команде не хватило реализации моментов, поэтому она потерпела поражение от СКА (8:5).

— Мы сегодня начали неплохо, были неплохие комбинации, забили голы. Однако потом позволили сопернику слишком многое, поэтому проиграли. Хотя рисунок у нас был и моменты создавали, но в реализации моментов сейчас большая разница между СКА и нами.

— Какой момент был ключевым?

— Когда мы пропустили третью шайбу. Этот гол подкосил, он был ключевым. Дальше создавали моменты, не могли реализовать, шла контратака, и соперник забрасывал.

— Чем обусловлена разница в реализации моментов?

— Это наш резерв, куда нужно стремиться.

— Давыдов играл в четвёртом звене. Вы видите его игровой регресс?

— Он пятый защитник, а не в четвёртом звене.

— Почему пятый, а не в топ-4?

— Игрового времени у него достаточно, у нас нет топ, не топ. Он играет, получает достаточно времени. Плюс у него была тяжёлая травма, он долго восстанавливался. Не форсируем события, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.