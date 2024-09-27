Козырев: вообще вопросы есть ко всем игрокам «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил, что в команде ведётся работа над улучшением игры.
— Довольны Душаком или к нему есть вопросы?
— Вообще вопросы есть ко всем игрокам. Мы ищем игру, пытаемся её улучшить. Джозеф… Не забывайте, что он только приехал, не совсем адаптировался под нашу систему игры. Он находится в процессе обучения.
— Последние два поражения, от «Локомотива» и СКА – это спад или вы не стали играть хуже?
— Тот результат, который сейчас есть, — не то, что мы ждём. Но не забывайте, СКА, «Локомотив» — сильные команды, и минское «Динамо» тоже очень сильная команда. Уже готовимся к этой игре.
— Макару Фомину вы доверяете, насколько им довольны?
— Макар у нас игрок основного состава, у него очень хорошие навыки. Мы даём скидку, что он очень молодой игрок, волнообразно поступает. Были моменты, когда он попросту подустал, он ещё молодой у нас. Мы дали ему отдохнуть. Сегодня он нормально провёл игру, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2024
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