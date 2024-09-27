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Козырев: вообще вопросы есть ко всем игрокам «Северстали»

Козырев: вообще вопросы есть ко всем игрокам «Северстали»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил, что в команде ведётся работа над улучшением игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Довольны Душаком или к нему есть вопросы?
— Вообще вопросы есть ко всем игрокам. Мы ищем игру, пытаемся её улучшить. Джозеф… Не забывайте, что он только приехал, не совсем адаптировался под нашу систему игры. Он находится в процессе обучения.

— Последние два поражения, от «Локомотива» и СКА – это спад или вы не стали играть хуже?
— Тот результат, который сейчас есть, — не то, что мы ждём. Но не забывайте, СКА, «Локомотив» — сильные команды, и минское «Динамо» тоже очень сильная команда. Уже готовимся к этой игре.

— Макару Фомину вы доверяете, насколько им довольны?
— Макар у нас игрок основного состава, у него очень хорошие навыки. Мы даём скидку, что он очень молодой игрок, волнообразно поступает. Были моменты, когда он попросту подустал, он ещё молодой у нас. Мы дали ему отдохнуть. Сегодня он нормально провёл игру, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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