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Козырев — о рекорде КХЛ в матче СКА — «Северсталь»: позволили сопернику слишком много

Козырев — о рекорде КХЛ в матче СКА — «Северсталь»: позволили сопернику слишком много
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил большое количество заброшенных шайб в матче со СКА, в котором череповецкая команда уступила со счётом 5:8.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Вошли в историю, семь шайб за восемь минут, это рекорд КХЛ. Чем объяснить такой всплеск результативности?
— Позволили сопернику слишком много, дали бросать. Потеря концентрации.

— Когда у нового вратаря дела не пошли, не мелькнула мысль провести обратную замену?
— Как есть, есть решение. Матч закончился, будем анализировать. Попытаемся улучшить, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По ходу первого периода встречи Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об установленных командами рекордах по скорострельности.

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