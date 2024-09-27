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Козырев — о рекорде КХЛ в матче СКА — «Северсталь»: позволили сопернику слишком много

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил большое количество заброшенных шайб в матче со СКА, в котором череповецкая команда уступила со счётом 5:8.

— Вошли в историю, семь шайб за восемь минут, это рекорд КХЛ. Чем объяснить такой всплеск результативности?

— Позволили сопернику слишком много, дали бросать. Потеря концентрации.

— Когда у нового вратаря дела не пошли, не мелькнула мысль провести обратную замену?

— Как есть, есть решение. Матч закончился, будем анализировать. Попытаемся улучшить, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По ходу первого периода встречи Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об установленных командами рекордах по скорострельности.