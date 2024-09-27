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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победный матч с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победный матч с «Северсталью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился своим мнением о матче с «Северсталью», в котором петербуржцы одержали победу 8:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

«Сегодня все кайфанули, была яркая игра. Забили 13 голов, обе команды здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику, «Северсталь» играет в интересный современный хоккей. Нам было непросто. Наши ребята помощнее, эти – поменьше ростом, но хорошее очень движение. Думаю, это лучшая игра сезона у «Северстали», очень здорово сыграли, я смотрел их раскатку.

Хорошо знаем главного тренера, в своё время мы с ним здесь совместно запускали систему. Но прошло много времени, у нас много изменений. Всегда интересно смотреть матчи «Северстали», такой хоккей нам нужен! Обилие голов хорошо для болельщиков, для рейтинга лиги, для развития хоккея. Думаю, об этой игре будут говорить не один день.
Нашу команду – с победой, два периода сыграли здорово, третий период это были не мы, немного отпустили наш уровень. Но главное – победа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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