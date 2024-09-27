Ротенберг оценил дебютный матч Деанджело в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первой игре защитника Тони Деанджело за команду. Она пришлась на матч с «Северсталью» (8:5).

— На самом деле надо отметить наших защитников. В современном хоккее многое зависит от защитников. Когда наши защитники больше бросают от синей, никого не жалеют, мы много забиваем. Наших нападающих связывают впятером троих, и, когда наши защитники берут на себя ответственность, мы забиваем восемь голов.

— Насколько Тони уже можно считать своим в команде?

— Вы всё прекрасно понимаете, мы довольны игрой Тони сегодня. Так первую игру сыграть, внести свой вклад в победу. У него ещё несколько блоков сегодня. Он играет самоотверженно, ловит шайбу на себя. Вы видели передачи, видели броски. Но это всего лишь первая игра, в целом мы далеко ещё от своей лучшей игры, у нас большой потенциал.

— Чем продиктована связка Педана и Деанджело?

— Андрей в юниорской лиге очень жёстко играл против Тони, и Тони его помнит. Стараемся найти связки, они сегодня вместе набрали семь очков, думаю, это неплохой результат. Важно, что Андрей хорошо знает язык, в хоккее очень важна коммуникация, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.