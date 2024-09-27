Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг оценил дебютный матч Деанджело в КХЛ

Ротенберг оценил дебютный матч Деанджело в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первой игре защитника Тони Деанджело за команду. Она пришлась на матч с «Северсталью» (8:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— На самом деле надо отметить наших защитников. В современном хоккее многое зависит от защитников. Когда наши защитники больше бросают от синей, никого не жалеют, мы много забиваем. Наших нападающих связывают впятером троих, и, когда наши защитники берут на себя ответственность, мы забиваем восемь голов.

— Насколько Тони уже можно считать своим в команде?
— Вы всё прекрасно понимаете, мы довольны игрой Тони сегодня. Так первую игру сыграть, внести свой вклад в победу. У него ещё несколько блоков сегодня. Он играет самоотверженно, ловит шайбу на себя. Вы видели передачи, видели броски. Но это всего лишь первая игра, в целом мы далеко ещё от своей лучшей игры, у нас большой потенциал.

— Чем продиктована связка Педана и Деанджело?
— Андрей в юниорской лиге очень жёстко играл против Тони, и Тони его помнит. Стараемся найти связки, они сегодня вместе набрали семь очков, думаю, это неплохой результат. Важно, что Андрей хорошо знает язык, в хоккее очень важна коммуникация, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья Кузнецова, попавшего в больницу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android