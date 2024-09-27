«Эту победу посвящаем ему». Ротенберг — о Кузнецове, которого увезли в больницу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что диагноз Евгения Кузнецова ему пока неизвестен.

— Как самочувствие Кузнецова?

— На данный момент у нас нет информации. Диагноза нет. Но желаем Евгению здоровья, чтобы он поскорее вернулся. Сегодня играли все за него, эту победу посвящаем Кузнецову, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В матче с «Северсталью» Кузнецов получил травму руки после столкновения с соперником. Он самостоятельно покинул лёд и добрался до раздевалки. Всё это время его сопровождал врач.

Итоговый счёт встречи СКА — «Северсталь» — 8:5 в пользу СКА.