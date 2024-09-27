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«Эту победу посвящаем ему». Ротенберг — о Кузнецове, которого увезли в больницу

«Эту победу посвящаем ему». Ротенберг — о Кузнецове, которого увезли в больницу
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что диагноз Евгения Кузнецова ему пока неизвестен.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Как самочувствие Кузнецова?
— На данный момент у нас нет информации. Диагноза нет. Но желаем Евгению здоровья, чтобы он поскорее вернулся. Сегодня играли все за него, эту победу посвящаем Кузнецову, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В матче с «Северсталью» Кузнецов получил травму руки после столкновения с соперником. Он самостоятельно покинул лёд и добрался до раздевалки. Всё это время его сопровождал врач.

Итоговый счёт встречи СКА — «Северсталь» — 8:5 в пользу СКА.

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