Р. Ротенберг — о сорвавшемся переходе Галимова: пусть КХЛ это объясняет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сорванном переходе нападающего Эмиля Галимова в «Барыс».

— Сегодня лига запретила переход Галимова в «Барыс», и он пойдёт в «СКА-Нева». Почему так?

— Все эти вопросы лучше будет задавать в пресс-службу лиги, пусть лига это объясняет. Мы всегда стараемся помогать нашим игрокам, не бросаем их, стараемся найти им работу даже в этой сложной ситуации. Сейчас регламент выставлен таким образом, что много сильных игроков без работы – олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Гагарина. Это в целом серьёзная ситуация для ребят. У нас нет профсоюза, как в Северной Америке, который бы защищал интересы игроков. Я стараюсь всегда защищать интересы игроков. Делаем всё возможное, чтобы Эмиль нашёл себе работу.

Мы с Эмилем поговорили, нашли хорошее решение. Он сейчас будет тренироваться, играть за «СКА-Нева», мы ищем ему рабочее место в КХЛ. Уверен, в течение недели-двух, максимум месяца он найдёт работу, потому что он в отличной форме. Но таким образом выстроен регламент, что много игроков без работы. А чем они будут заниматься? У них нет другой профессии. Это серьёзная социальная ситуация, будем вместе думать, как помогать нашим игрокам. Своих не бросаем?

— Будете ли вы просить лигу о корректировке регламента?

— Мы много раз писали разные предложения в лигу, но не получили никакого ответа, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.