Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: СКА убедил юристов КХЛ. Не было оснований не допускать Деанджело к игре

Р. Ротенберг: СКА убедил юристов КХЛ. Не было оснований не допускать Деанджело к игре
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался про участие защитника Тони Деанджело в матче с «Северсталью» (8:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Вопросы документов с учётом всей ситуации, мы проделали огромную работу, чтобы Тони сегодня смог сыграть. Спасибо нашим юристам, которые смогли убедить юристов КХЛ и доказать свою правовую позицию. Не было никаких оснований, чтобы сегодня не допускать Тони к игре. Всем огромное спасибо, это огромная работа каждого, что Тони смог принять участие в игре.

— Зайцев – худший по статистике. Может ли приход Тони его подстегнуть?
— Всегда можно найти козлов отпущения, но мы этого делать не будем. Мы – команда. В любом случае, когда в команде есть Кузнецов, Деанджело, это мотивирует ребят. Развивает молодёжь. Они когда видят на тренировках, что делают наши сильные игроки, это двигает команду вперёд в целом.

— Плешков вытеснил Серебрякова. В чём резерв игры Артемия и как Никита относится к ситуации?
— Конкуренция – двигатель прогресса. Сегодня оба здорово сыграли, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья Кузнецова, попавшего в больницу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android