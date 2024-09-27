Р. Ротенберг: СКА убедил юристов КХЛ. Не было оснований не допускать Деанджело к игре

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался про участие защитника Тони Деанджело в матче с «Северсталью» (8:5).
— Вопросы документов с учётом всей ситуации, мы проделали огромную работу, чтобы Тони сегодня смог сыграть. Спасибо нашим юристам, которые смогли убедить юристов КХЛ и доказать свою правовую позицию. Не было никаких оснований, чтобы сегодня не допускать Тони к игре. Всем огромное спасибо, это огромная работа каждого, что Тони смог принять участие в игре.
— Зайцев – худший по статистике. Может ли приход Тони его подстегнуть?
— Всегда можно найти козлов отпущения, но мы этого делать не будем. Мы – команда. В любом случае, когда в команде есть Кузнецов, Деанджело, это мотивирует ребят. Развивает молодёжь. Они когда видят на тренировках, что делают наши сильные игроки, это двигает команду вперёд в целом.
— Плешков вытеснил Серебрякова. В чём резерв игры Артемия и как Никита относится к ситуации?
— Конкуренция – двигатель прогресса. Сегодня оба здорово сыграли, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2024
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