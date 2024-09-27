Педан рассказал, как помогает Деанджело в адаптации в КХЛ

Хоккеист СКА Андрей Педан высказался об адаптации защитника Тони Деанджело в команде.

«Никакого, для нас важно, что команда выиграла. Просто так получилось, что реализовали все голевые моменты, и получилось в них поучаствовать.

На старте просто не реализовали моменты, где-то допустили ошибки. Потом собрались, наши нападающие могут создать момент из ничего. Это и привело к двум голам. Валя Зыков зашёл в зону, не стал выдумывать, у него отличный бросок. Кто-то поехал на вратаря, закрыл его, оставалось просто попасть. От простоты сыграли и сразу реализовали моменты, перевернули игру.

Помню Тони, только что играли друг против друга. До игры удалось немного пообщаться вчера и сегодня. Понимаю, как тяжело адаптироваться в другой части света, в другой стране, где совсем другой менталитет. Ребята, кто владеет языком, сильно облегчает твой быт и нахождение в раздевалке. Какие-то моменты, детали помочь. Делаем всё, что можем, чтобы облегчить адаптацию первых дней», — передаёт слова Педана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.