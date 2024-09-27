«СКА играет похоже на «Каролину». Деанджело прокомментировал свой дебют в КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о своём дебюте за команду в матче с «Северсталью» (8:5).
— Впечатления от игры, против одной из самых подвижных команд КХЛ?
— Хороший соперник, хорошо играет с шайбой. Мы выполнили план на игру, поймали их на ошибках, заставили их допускать потери и реализовали их, забили хорошие голы. Чувствую себя хорошо, ноги уже почувствовали игру. Давно не играл, первая игра. Очень рад играть дома.
— Как вам город, который строил итальянец?
— Чувствуется здесь итальянский дух. Но город ещё не почувствовал, не было времени.
— Насколько чувствовалась разница в атмосфере между НХЛ и КХЛ?
— Культура совершенно другая, там нет фан-сектора. Фан-сектор – это прикольно, игра становится громкой, весёлой. Они постоянно поддерживают, а не ждут, когда ты создашь момент. В какой-то мере мне было полегче, потому что СКА играет похоже на «Каролину», так быстрее получается адаптироваться. И то, что тут говорят на английском, — передаёт слова Деанджело корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2024
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:18
-
23:17
-
23:02
-
22:53
-
22:47
-
22:18
-
22:03
-
21:31
-
21:24
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
18:50
-
18:18
-
18:15
-
17:48
-
17:37
-
17:28