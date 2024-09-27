«СКА играет похоже на «Каролину». Деанджело прокомментировал свой дебют в КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о своём дебюте за команду в матче с «Северсталью» (8:5).

— Впечатления от игры, против одной из самых подвижных команд КХЛ?

— Хороший соперник, хорошо играет с шайбой. Мы выполнили план на игру, поймали их на ошибках, заставили их допускать потери и реализовали их, забили хорошие голы. Чувствую себя хорошо, ноги уже почувствовали игру. Давно не играл, первая игра. Очень рад играть дома.

— Как вам город, который строил итальянец?

— Чувствуется здесь итальянский дух. Но город ещё не почувствовал, не было времени.

— Насколько чувствовалась разница в атмосфере между НХЛ и КХЛ?

— Культура совершенно другая, там нет фан-сектора. Фан-сектор – это прикольно, игра становится громкой, весёлой. Они постоянно поддерживают, а не ждут, когда ты создашь момент. В какой-то мере мне было полегче, потому что СКА играет похоже на «Каролину», так быстрее получается адаптироваться. И то, что тут говорят на английском, — передаёт слова Деанджело корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.