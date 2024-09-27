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«СКА играет похоже на «Каролину». Деанджело прокомментировал свой дебют в КХЛ

«СКА играет похоже на «Каролину». Деанджело прокомментировал свой дебют в КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело высказался о своём дебюте за команду в матче с «Северсталью» (8:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

— Впечатления от игры, против одной из самых подвижных команд КХЛ?
— Хороший соперник, хорошо играет с шайбой. Мы выполнили план на игру, поймали их на ошибках, заставили их допускать потери и реализовали их, забили хорошие голы. Чувствую себя хорошо, ноги уже почувствовали игру. Давно не играл, первая игра. Очень рад играть дома.

— Как вам город, который строил итальянец?
— Чувствуется здесь итальянский дух. Но город ещё не почувствовал, не было времени.

— Насколько чувствовалась разница в атмосфере между НХЛ и КХЛ?
— Культура совершенно другая, там нет фан-сектора. Фан-сектор – это прикольно, игра становится громкой, весёлой. Они постоянно поддерживают, а не ждут, когда ты создашь момент. В какой-то мере мне было полегче, потому что СКА играет похоже на «Каролину», так быстрее получается адаптироваться. И то, что тут говорят на английском, — передаёт слова Деанджело корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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