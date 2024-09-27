Ротенберг рассказал, что в последние сутки до дебюта в КХЛ Деанджело летал получать визу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, с какими трудностями столкнулся защитник Тони Деанджело перед дебютом за команду.

«Последние сутки Тони был в разных странах, путешествовал по Европе, получал рабочую визу. Прилетел на игру, пришёл, увидел, победил. Для меня это подвиг, потому что Тони не готовился как все. Он участвовал только в утренней раскатке. Уверены, что Тони ещё добавит», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Американец впервые сыграл за СКА в матче с «Северсталью» (8:5), отдав три результативных передачи. Контракт с ним подписан на весь текущий сезон.