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Р. Ротенберг: в СКА переходят лидеры клубов НХЛ, а не какие-то ребята из АХЛ

Р. Ротенберг: в СКА переходят лидеры клубов НХЛ, а не какие-то ребята из АХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дебюте защитника Тони Деанджело за команду. Он пришёлся на матч с «Северсталью» (8:5), в котором хоккеист отдал три результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

«Почему Тони так хорошо вошёл в игру? На следующий день после подписания контракта мы с ним провели час, смотрели видео про нашу систему. Тони сказал, ему было легче адаптироваться, потому что многие детали нашей игры схожи с «Каролиной» с точки зрения игровой этики, подходов. Но у нас по сравнению с «Каролиной» намного больше вариантов в атаке, поэтому мы забрасываем восемь шайб. Тони чувствовал себя как рыба в воде. Во-первых, мы играли на такой же площадке, если бы мы играли на выезде на 28 метрах, было бы сложнее.

Детали системы игры. Сегодня мы два периода здорово выполняли игровое задание, поэтому он не заметил разницы. «Каролина» — одна из лучших команд НХЛ последних сезонов. Там играет Свечников, мы с ним общались, он хорошо отзывался о Тони. Там играл Кузнецов, забил пять голов в плей-офф.

Наш хоккей развивается. К нам переходят не какие-то ребята из четвёртого-пятого звена АХЛ, а лидеры клубов НХЛ. У них игровой интеллект, катание, мастерство. Это то, что нужно для лиги. Никому не интересно смотреть, как 10 человек всю игру стоят в обороне, и в шестом овертайме, может, кто-то забьёт через рикошет. Для нас хорошая новость, что к нам приезжают игроки высочайшего класса. Будем вместе работать, радовать болельщиков в России, в Санкт-Петербурге. У нас будут аншлаги и дома, и на выезде. Это говорит о том, что мы правильно работаем, болельщики, дети — это самая высокая оценка», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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