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Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Флориду» со счётом 8:2 в предсезонном матче

Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Флориду» со счётом 8:2 в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 8:2.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Славин (Гостисбер, Нечас) – 06:59 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Чатфилд) – 24:02 (5x5)     3:0 Уокер (Бёрнс, Судзуки) – 29:20 (5x4)     4:0 Джарвис (Уокер, Ахо) – 31:52 (5x5)     5:0 Стаал (Каррье, Чатфилд) – 35:55 (5x5)     5:1 Окульяр (Беннинг, Далпе) – 36:33 (5x4)     6:1 Рослович (Уокер, Котканиеми) – 39:32 (5x4)     6:2 Грир (Беннинг, Стивс) – 44:02 (5x5)     7:2 Каррье (Славин, Бёрнс) – 52:20 (5x5)     8:2 Свечников (Гостисбер) – 54:54 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Джосайя Славин, Сет Джарвис (дубль), Шон Уокер, Джордан Стаал, Джек Рослович, Уильям Каррье и российский нападающий Андрей Свечников. За «Флориду» отличились Оливер Окульяр и Эй Джей Грир.

Из россиян во встрече также принял участие защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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