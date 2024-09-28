Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Флориду» со счётом 8:2 в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 8:2.

В составе победителей голами отметились Джосайя Славин, Сет Джарвис (дубль), Шон Уокер, Джордан Стаал, Джек Рослович, Уильям Каррье и российский нападающий Андрей Свечников. За «Флориду» отличились Оливер Окульяр и Эй Джей Грир.

Из россиян во встрече также принял участие защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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