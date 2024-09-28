Александр Овечкин забил первый гол на предсезонном турнире НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Манджапане) – 06:58 (5x5) 1:1 Фантилли (Воронков) – 10:47 (5x5) 1:2 Малатеста – 13:49 (5x5) 2:2 Врана (Макмайкл, Карлсон) – 14:01 (5x5)
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче на седьмой минуте первого периода. Капитан «столичных» впервые отличился на турнире предсезонки, ранее россиянин принял участие лишь в одной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) и отметился результативной передачей.
Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.
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