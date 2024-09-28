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Детройт Ред Уингз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 28 сентября 2024, счёт 2:0, предсезонный матч НХЛ

Шайба Владимира Тарасенко помогла «Детройту» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 2:0 одержали хоккеисты «Детройта».

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Фишер (Копп, Зайдер) – 24:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Копп, Комфер) – 32:32 (5x3)    

В составе «Ред Уингз» отличились американский нападающий Кристиан Фишер и российский форвард Владимир Тарасенко. Результативными передачами отметились Эндрю Копп (0+2), Мориц Зайдер и Джей Ти Комфер.

Первый матч нового сезона НХЛ «Детройт» проведёт в гостях 11 октября с «Питтсбург Пингвинз». «Чикаго», в свою очередь, откроет регулярный чемпионат выездным матчем с «Ютой» 9 октября.

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