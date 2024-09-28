Шайба Владимира Тарасенко помогла «Детройту» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 2:0 одержали хоккеисты «Детройта».

В составе «Ред Уингз» отличились американский нападающий Кристиан Фишер и российский форвард Владимир Тарасенко. Результативными передачами отметились Эндрю Копп (0+2), Мориц Зайдер и Джей Ти Комфер.

Первый матч нового сезона НХЛ «Детройт» проведёт в гостях 11 октября с «Питтсбург Пингвинз». «Чикаго», в свою очередь, откроет регулярный чемпионат выездным матчем с «Ютой» 9 октября.

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