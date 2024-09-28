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Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 28 сентября 2024, счёт 5:1, предсезонный матч НХЛ

11 сейвов Семёна Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз»
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:1 одержали хоккеисты «Айлендерс».

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлстрём (Болдюк, Холовски) – 02:19 (5x4)     2:0 Маклин – 09:23 (5x5)     3:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 19:44 (5x4)     4:0 Фуди (Дюфур) – 22:20 (5x5)     4:1 Майер (Мерсер, Братт) – 28:17 (5x4)     5:1 Вальстрём (Холовски, Карлстрём) – 32:19 (5x5)    

В составе победителей отличились шведский нападающий Фредрик Карлстрём, американские форварды Кайл Маклин и Оливер Вальстрём, канадцы Бо Хорват и Лиам Фуди. На счету соперников единственная шайба, заброшенная швейцарским нападающим Тимо Майер. Голкипер хозяев Семён Варламов отметился 11 спасениями.

Первый матч нового сезона НХЛ «Айлендерс» проведут на домашней арене 11 октября с «Ютой». «Нью-Джерси Дэвилз», в свою очередь, откроет регулярный чемпионат выездным матчем с «Баффало Сэйбрз» 4 октября.

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