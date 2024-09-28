11 сейвов Семёна Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз»

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В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:1 одержали хоккеисты «Айлендерс».

В составе победителей отличились шведский нападающий Фредрик Карлстрём, американские форварды Кайл Маклин и Оливер Вальстрём, канадцы Бо Хорват и Лиам Фуди. На счету соперников единственная шайба, заброшенная швейцарским нападающим Тимо Майер. Голкипер хозяев Семён Варламов отметился 11 спасениями.

Первый матч нового сезона НХЛ «Айлендерс» проведут на домашней арене 11 октября с «Ютой». «Нью-Джерси Дэвилз», в свою очередь, откроет регулярный чемпионат выездным матчем с «Баффало Сэйбрз» 4 октября.

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