Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в матча с 13-ю шайбами

В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 8:5 одержали хоккеисты хозяев встречи.

Дубль в составе победителей в свой актив записал российский форвард Кирилл Капризов, ещё один дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк, по разу отличились Бен Джонс, Матс Цуккарелло, Мануэль Огрен и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

У гостей забивали Коул Перфетти, Мэйсон Эпплтон, Брэйден Ягер, Морган Бэррон, а также российский форвард Никита Чибриков, в активе которого также голевой пас.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.