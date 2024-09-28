Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в матча с 13-ю шайбами
Поделиться
В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 8:5 одержали хоккеисты хозяев встречи.
Дубль в составе победителей в свой актив записал российский форвард Кирилл Капризов, ещё один дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк, по разу отличились Бен Джонс, Матс Цуккарелло, Мануэль Огрен и российский нападающий Марат Хуснутдинов.
У гостей забивали Коул Перфетти, Мэйсон Эпплтон, Брэйден Ягер, Морган Бэррон, а также российский форвард Никита Чибриков, в активе которого также голевой пас.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 01:32 (5x4) 1:1 Перфетти (Иафалло, Чибриков) – 10:13 (5x4) 2:1 Джонс (Хуснутдинов, Фэйбер) – 22:07 (5x5) 2:2 Эпплтон (Флёри) – 24:32 (5x5) 3:2 Эрикссон Эк (Тренин, Ламбос) – 26:05 (5x5) 4:2 Цуккарелло (Миддлтон) – 27:11 (5x5) 5:2 Огрен (Мастерс, Эрикссон Эк) – 28:33 (5x5) 6:2 Эрикссон Эк (Пирт) – 32:29 (5x5) 7:2 Капризов (Эрикссон Эк, Хартман) – 37:36 (5x4) 8:2 Хуснутдинов – 39:28 (4x5) 8:3 Чибриков (Перфетти, Пионк) – 45:44 (5x3) 8:4 Ягер – 57:23 (5x5) 8:5 Бэррон (Миллер) – 58:26 (5x5)
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
06:08
-
06:03
-
05:48
-
04:43
-
04:30
-
04:03
-
03:39
- 27 сентября 2024
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:18
-
23:17
-
23:02
-
22:53
-
22:47
-
22:18
-
22:03
-
21:31
-
21:24
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:23
-
19:22