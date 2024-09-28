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Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в матча с 13-ю шайбами

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в матча с 13-ю шайбами
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 8:5 одержали хоккеисты хозяев встречи.

Дубль в составе победителей в свой актив записал российский форвард Кирилл Капризов, ещё один дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк, по разу отличились Бен Джонс, Матс Цуккарелло, Мануэль Огрен и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

У гостей забивали Коул Перфетти, Мэйсон Эпплтон, Брэйден Ягер, Морган Бэррон, а также российский форвард Никита Чибриков, в активе которого также голевой пас.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 01:32 (5x4)     1:1 Перфетти (Иафалло, Чибриков) – 10:13 (5x4)     2:1 Джонс (Хуснутдинов, Фэйбер) – 22:07 (5x5)     2:2 Эпплтон (Флёри) – 24:32 (5x5)     3:2 Эрикссон Эк (Тренин, Ламбос) – 26:05 (5x5)     4:2 Цуккарелло (Миддлтон) – 27:11 (5x5)     5:2 Огрен (Мастерс, Эрикссон Эк) – 28:33 (5x5)     6:2 Эрикссон Эк (Пирт) – 32:29 (5x5)     7:2 Капризов (Эрикссон Эк, Хартман) – 37:36 (5x4)     8:2 Хуснутдинов – 39:28 (4x5)     8:3 Чибриков (Перфетти, Пионк) – 45:44 (5x3)     8:4 Ягер – 57:23 (5x5)     8:5 Бэррон (Миллер) – 58:26 (5x5)    
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