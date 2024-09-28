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Даллас Старз – Колорадо Эвеланш, результат матча 28 сентября 2024, счет 4:2, предсезонный матч

«Даллас» обыграл «Колорадо», Коваленко оформил ассистентский дубль
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дюшейн (Сегин, Биксель) – 04:50 (5x5)     1:1 Иван (Коваленко, Иннала) – 23:08 (5x4)     2:1 Сегин (Харли, Дюшейн) – 24:12 (5x5)     2:2 Келли (Коваленко, Вагнер) – 27:26 (5x5)     3:2 Дюшейн (Сегин, Бенн) – 40:38 (5x5)     4:2 Линд (Хьюз, Грицковиан) – 58:28 (en)    

В составе «Колорадо» ассистентский дубль оформил российский нападающий Николай Коваленко, который дважды помогал партнёрам по команде сравнивать счёт на 24-й (в большинстве) и 28-й минутах. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев вышел в стартовом составе и был заменён на 32-й минуте игры при счёте 2:2 с 14 отражёнными бросками из 16 (87,5%).

Также за «Колорадо» сыграл нападающий Никита Прищепов, а в составе «Далласа» — нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин, которые не отметились результативными действиями.

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