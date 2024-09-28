«Даллас» обыграл «Колорадо», Коваленко оформил ассистентский дубль

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

В составе «Колорадо» ассистентский дубль оформил российский нападающий Николай Коваленко, который дважды помогал партнёрам по команде сравнивать счёт на 24-й (в большинстве) и 28-й минутах. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев вышел в стартовом составе и был заменён на 32-й минуте игры при счёте 2:2 с 14 отражёнными бросками из 16 (87,5%).

Также за «Колорадо» сыграл нападающий Никита Прищепов, а в составе «Далласа» — нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин, которые не отметились результативными действиями.