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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Коламбусом»

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Коламбусом»
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 8:4 одержали хоккеисты гостей.

Сразу три шайбы в составе победителей в свой актив записал 19-летний канадский форвард Адам Фантилли, ещё по разу отличились Джеймс Малатеста, Микаэль Пюухтия и Оуэн Силлинджер, дублем отметился Мэтью Оливье. Российский нападающий Дмитрий Воронков оформил ассист.

У хозяев шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин, ещё по шайбе на свои счета записали Якуб Врана, Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 8
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Манджапане) – 06:58 (5x5)     1:1 Фантилли (Воронков) – 10:47 (5x5)     1:2 Малатеста – 13:49 (5x5)     2:2 Врана (Макмайкл, Карлсон) – 14:01 (5x5)     2:3 Оливье (МакКаун, Пюухтия) – 22:50 (5x5)     2:4 Фантилли (Бриндли) – 25:25 (5x5)     3:4 Строум (Кристалл, Чикран) – 30:01 (5x4)     3:5 Пюухтия (Бриндли, Фикс-Волански) – 34:49 (5x4)     4:5 Чикран (Бир, Милано) – 51:46 (5x5)     4:6 Фантилли – 56:00 (5x5)     4:7 Силлинджер – 58:21 (en)     4:8 Оливье – 59:37 (en)    
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