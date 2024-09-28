Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Коламбусом»

В ночь с 27 на 28 сентября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 8:4 одержали хоккеисты гостей.

Сразу три шайбы в составе победителей в свой актив записал 19-летний канадский форвард Адам Фантилли, ещё по разу отличились Джеймс Малатеста, Микаэль Пюухтия и Оуэн Силлинджер, дублем отметился Мэтью Оливье. Российский нападающий Дмитрий Воронков оформил ассист.

У хозяев шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин, ещё по шайбе на свои счета записали Якуб Врана, Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.