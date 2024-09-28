Форвард «Авангарда» Буше прокомментировал серию поражений омского клуба

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после встречи с «Трактором» (2:4) прокомментировал серию поражений омского клуба.
— После семи поражений подряд эмоции не могут быть позитивными. В этом матче мы старались, но, получается, каждому из нас надо становиться лучше. Тяжело выиграть матч, который ты начинаешь с 0:2.
— В самом начале игры вы попали в перекладину ворот…
— Хотел бы я забить. Но я это не сделал, а после этого соперник забросил две шайбы. Повторюсь, каждому в нашей команде надо становиться лучше.
— Вы недавно восстановились после травмы. Как ваше состояние сейчас?
— С каждой игрой я чувствую себя лучше, но пока играю недостаточно хорошо.
— Как атмосфера в раздевалке?
— Ребята, конечно, расстроены, и это показывает, что им не всё равно. Мы должны выходить из этой ситуации. Необходимо побеждать, и надо начинать это делать со следующей игры, — приводит слова Буше «РБ Спорт».
«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».
«Авангард» проиграл седьмой матч подряд. 30 сентября команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью».