Форвард «Авангарда» Буше прокомментировал серию поражений омского клуба

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после встречи с «Трактором» (2:4) прокомментировал серию поражений омского клуба.

— После семи поражений подряд эмоции не могут быть позитивными. В этом матче мы старались, но, получается, каждому из нас надо становиться лучше. Тяжело выиграть матч, который ты начинаешь с 0:2.

— В самом начале игры вы попали в перекладину ворот…

— Хотел бы я забить. Но я это не сделал, а после этого соперник забросил две шайбы. Повторюсь, каждому в нашей команде надо становиться лучше.

— Вы недавно восстановились после травмы. Как ваше состояние сейчас?

— С каждой игрой я чувствую себя лучше, но пока играю недостаточно хорошо.

— Как атмосфера в раздевалке?

— Ребята, конечно, расстроены, и это показывает, что им не всё равно. Мы должны выходить из этой ситуации. Необходимо побеждать, и надо начинать это делать со следующей игры, — приводит слова Буше «РБ Спорт».

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».

«Авангард» проиграл седьмой матч подряд. 30 сентября команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью».