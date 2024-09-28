Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Журналисты канадского портала TSN опубликовали топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
В список вошли два россиянина: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на девятой строчке.
Полностью топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии TSN выглядит так:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
3. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».
5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
6. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».
7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
8. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс».
9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс».
10. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш».