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Стал известен срок, на который выбыл защитник «Кингз» Даути, игроку потребуется операция

Стал известен срок, на который выбыл защитник «Кингз» Даути, игроку потребуется операция
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Лидер обороны «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, получивший травму в предсезонном матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2), выбыл как минимум на месяц. Об этом сообщает пресс-служба «королей».

Отмечается, что игрок обороны получил перелом лодыжки и ему потребуется операция.

В прошлом сезоне Даути забил 15 голов и отдал 35 передач, набрав 50 очков, при среднем игровом времени 25.48 в 82 играх регулярного сезона за «Кингз». За 16 сезонов в НХЛ Даути, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ 2008 года, забил 156 голов и отдал 513 передач, набрав 669 очков, при среднем игровом времени 26.13 в 1177 играх регулярного сезона.

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