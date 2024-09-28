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Спартак — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 сентября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» в дерби примет ЦСКА. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч покажет сервис «Кинопоиск».

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в нынешнем сезоне потерпел всего два поражения в восьми встречах. С 13 баллами в активе красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА в последних четырёх встречах одержал три победы. Подопечные Ильи Воробьёва с 12 набранными очками располагаются на четвёртой строчке в таблице Запада.

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