«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 сентября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» в дерби примет ЦСКА. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч покажет сервис «Кинопоиск».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» в нынешнем сезоне потерпел всего два поражения в восьми встречах. С 13 баллами в активе красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА в последних четырёх встречах одержал три победы. Подопечные Ильи Воробьёва с 12 набранными очками располагаются на четвёртой строчке в таблице Запада.