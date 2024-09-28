На продажу был выставлен чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года

В сервисе объявлений был выставлен чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online». Цена изделия составляла 1,5 млн рублей.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Корреспонденты издания связались с автором объявления, который сказал, что перстень принадлежал Кириллу Петрову. Сам игрок в общении с журналистами опроверг информацию о продаже. Сообщается, что спустя некоторое время объявление было снято.

В финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2009 казанский «Ак Барс» обыграл «Локомотив» со счётом 4-3.

Напомним, Кирилл Петров в нынешнем сезоне играет за московский клуб «Юнисон-Москва», где за четыре матча забил два гола.