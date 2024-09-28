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Заслуженный тренер России назвал лидера «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ

Заслуженный тренер России назвал лидера «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает форварда Павла Порядина лидером «Спартака» на старте нынешнего сезона КХЛ.

«Порядин держит уровень, после начала чемпионата он держит уровень. Он на самом деле сейчас лидер «Спартака». Выделю его, но и я всё равно скажу, что игры бывают разные», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 28-летний Порядин сыграл восемь матчей, где записал на свой счёт 6 (5+1) очков. «Спартак» в нынешнем сезоне потерпел всего два поражения в восьми встречах. С 13 баллами в активе красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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