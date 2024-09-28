Один россиянин вошёл в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet

Североамериканский журналист Сонни Сачдева в статье на сайте Sportsnet составил топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

Шестое место в рейтинге занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Если и были сомнения в том, кто сейчас является величайшим крайним нападающим в игре, то пятилетнее выступление Никиты Кучерова даст вам безальтернативный ответ. Его игра может быть не такой всесторонней, не такой динамичной или взрывной, как у других лучших снайперов мира. Но ветеран-вингер доминирует и становится только более смертоносным», — сказано в статье.

Полностью топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии Sportsnet выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».

3. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».

4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».

6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

8. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс».

9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз».

10. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш».