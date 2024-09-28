Олимпийский чемпион — о Деанджело: КХЛ подбирает ненужный материал, серый и второсортный

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о переходе американского защитника Тони Деанджело в СКА.

«Думаю, руководство СКА поступает в соответствии с регламентом. Тут, пожалуй, и сказать больше нечего. Что касается подписания Деанджело, то всё больше проявляется тенденция, стремление к достижению сиюминутного результата. А вот как это отразится на отечественном хоккее и будущих результатах сборной, стоит задуматься.

По существу лига подбирает ненужный в НХЛ материал, серый и второсортный. Не надо забывать, что будущее российского хоккея зависит от притока молодых талантов, которых надо готовить в массовом порядке. Чтобы через несколько лет они смогли улучшить результаты национальной команды», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Тони Деанджело, который вчера, 27 сентября, впервые вышел на лёд в форме СКА, оформил ассистентский хет-трик в игре с «Северсталью» (8:5) за два периода.