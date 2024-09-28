Что делать руководству «Авангарда» с Сергеем Звягиным?

Вчера, 27 сентября, омский «Авангард» на выезде проиграл челябинскому «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Для «Авангарда» это поражение стало седьмым подряд после трёх побед на старте сезона КХЛ.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Что делать руководству «Авангарда» с Сергеем Звягиным?»

Напомним, омский клуб после 10 проведённых встреч имеет в своём активе семь очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Послезавтра, 30 сентября, команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью» на домашнем льду.