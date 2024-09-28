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Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил вероятность ухода Звягина из «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил вероятность ухода Звягина из «Авангарда»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил вероятность отставки Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда».

«Я думаю, что разговоры об отставке Сергея Звягина могут ходить. Руководство «Авангарда» не будет сидеть на месте и смотреть. Думаю, что оно ищет пути выхода из ситуации. Никто не может дать гарантию того, что новый тренер придёт и сразу же даст результат. Прежде всего в Омске должны разобраться в причинах происходящего», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Для «Авангарда» поражение от «Трактора» (2:4) накануне стало седьмым подряд после трёх побед на старте сезона КХЛ.

Напомним, омский клуб после 10 проведённых встреч имеет в своём активе семь очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Послезавтра, 30 сентября, команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью» на домашнем льду.

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