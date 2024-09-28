Канадский форвард рассказал про адаптацию к системе «Локомотива»

Канадский нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз рассказал про адаптацию к системе ярославского клуба.

«Я думаю, в самом начале моего пребывания в «Локомотиве» я ощущал прилив энергии и вдохновения. Я был очень воодушевлён всем происходящим. А сейчас я уже начал вливаться в команду: искать подходящий мне стиль игры, знакомиться с ребятами, в целом понимать систему. Думаю, со временем мне станет комфортнее», – цитирует Фрейза Metaratings.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл в девяти играх, где записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Ярославский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов после девяти сыгранных встреч. В следующей игре «Локомотив» сыграет с ХК «Сочи» сегодня, 28 сентября.