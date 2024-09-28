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Предсезонный матч «Тампы» и «Нэшвилла» перенесён из-за последствий урагана

Предсезонный матч «Тампы» и «Нэшвилла» перенесён из-за последствий урагана
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Предсезонный матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» перенесён из-за последствий урагана «Хелен», сообщает пресс-служба «молний». Игра, которая должна была пройти 28 сентября, была перенесена на 7 октября.

Сообщается, что болельщики при желании могут вернуть деньги за билеты либо пройти по ним в новую дату.

Напомним, сезон в Национальной хоккейной лиге стартует матчами в Чехии. 4 и 5 октября «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз» встретятся на стадионе «О2-Арена» в Праге.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» начнёт новый сезон Национальной хоккейной лиги гостевой встречей с «Каролиной Харрикейнз» 12 октября.

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