Известный тренер Андрей Назаров отметил вклад звёздных игроков в рост популярности КХЛ во всём мире.

«Зрелищность матчей КХЛ заметно выросла. Конечно, большую роль в этом играют приглашённые звёзды: в топ-клубах их становится больше. Да, надо следовать требованиям жёсткого потолка зарплат, но если всё делается в соответствии с регламентом, то не вижу никаких проблем. Именно на звёзд по большей части ходят зрители, от них зависит популярность нашей лиги не только в России, но и за рубежом.

В недружественных нам странах думали, что с помощью санкций смогут остановить развитие России, но мы видим, как постепенно наши недруги осознают бессмысленность своих действий. Там понимают, что сломить наш практически 150-милионный единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера, невозможно. Никакие санкции нам не помеха, когда мы едины. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.