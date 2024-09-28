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Канадский форвард «Амура» Броссо и нападающий «Торпедо» Фирстов устроили драку

Канадский форвард «Амура» Броссо и нападающий «Торпедо» Фирстов устроили драку
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В Хабаровске в эти минуты проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принмает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
1 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов – 01:09 (5x5)     0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Абрамов) – 06:26 (5x5)     0:3 Артамонов (Летунов) – 08:28 (5x5)     0:4 Свечников (Почивалов) – 13:21 (5x5)     1:4 Дрозг (Грачёв, Щемеров) – 14:24 (5x3)     1:5 Мисников (Свечников, Кирсанов) – 30:29 (5x5)     1:6 Линч (Атанасов) – 35:41 (5x4)    

В начале второй двадцатиминутки канадский форвард «Амура» Девин Броссо и нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов устроили драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку и две минуты за грубость.

«Амур» с шестью очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Востока. «Торпедо» с девятью баллами находится на седьмой строчке в таблице Запада.

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