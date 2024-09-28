Канадский форвард «Амура» Броссо и нападающий «Торпедо» Фирстов устроили драку

В Хабаровске в эти минуты проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принмает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

В начале второй двадцатиминутки канадский форвард «Амура» Девин Броссо и нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов устроили драку.

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По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку и две минуты за грубость.

«Амур» с шестью очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Востока. «Торпедо» с девятью баллами находится на седьмой строчке в таблице Запада.