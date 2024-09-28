«Стоматолог не станет проводить хирургические операции». Плющев — о Звягине в «Авангарде»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал неудачную серию омского «Авангарда» и высказался о работе главного тренера сибирского клуба Сергея Звягина. «Ястребы» проиграли семь матчей подряд.

«Не очень люблю рассуждать на тему того, стоит ли кого-то убирать с тренерского поста. Это сугубо внутреннее дело. Уже говорил о том, что тренеру-вратарю сложно поставить команде игру в нападении. «Авангард» также много пропускает? Так это всё взаимосвязано. Команда должна уметь находить баланс — и в атаке эффективно, и в обороне надёжно.

Конечно, когда идёт череда поражений, возникает недовольство болельщиков, руководства, самой команды. Неудачи никого не радуют. Тут вопрос уже в устойчивости хоккеистов. Хочется понять, кто настаивал на кандидатуре Звягина, когда решался вопрос. Надо спросить, по каким компонентам выбирался тренер, чтобы доверить такую команду, которая борется за самые высокие места. Не хочу сказать, что он плохой или хороший. Но ведь и стоматолог не станет проводить хирургические операции», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, омский клуб после 10 проведённых встреч имеет в своём активе семь очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Послезавтра, 30 сентября, команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью» на домашнем льду.