Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о своём возвращении в омский клуб

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прилетел в Омск и рассказал о своём возвращении в стан «ястребов».

— Долго добирался, наконец-то я здесь. С нетерпением ждал возвращения, будет интересно.

— Как провёл лето, как занимался?

— Я занимался в группе, нас было пять-шесть человек, катался. Не ожидал, что моё лето будет настолько длинным, но рад, что я сейчас здесь. Ещё я играл в гольф. По карьере вообще никаких новостей не было, не знал, что меня ждёт впереди. С Омском начал переговоры в августе. В целом странное лето получилось, в этом плане.

— Непростой период у команды...

— Да, но, опять же, бывают взлёты и падения. Лучше пережить это сейчас, чем перед плей-офф. Я знаю, что команда боеспособная и всё будет хорошо. Я присоединюсь и буду показывать себя на максимуме. Когда меня заходят увидеть в игре, я буду готов, — цитирует Спунера пресс-служба «Авангарда».