Омский «Авангард» обратился к болельщикам после семи поражений подряд. Текст опубликовала пресс-служба «ястребов».

«Уважаемые болельщики!

Семь поражений подряд – совершенно неприемлемый результат для всех нас.

Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое – в надежде на скорые изменения начать рубить сплеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку.

В нашем случае это только отсрочит решение проблем. В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновлённые линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас. Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем – значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер.

Единственный выход сейчас – работать ещё усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнёров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут.

Каждый из нас понимает, в чём ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду ещё сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить. Мы будем биться!» — сказано в заявлении «Авангарда».

Напомним, омский клуб после 10 проведённых встреч имеет в своём активе семь очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Послезавтра, 30 сентября, команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью» на домашнем льду.