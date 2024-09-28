Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ротенберг назвал срок, на который выбыл Евгений Кузнецов

Главный тренер СКА Ротенберг назвал срок, на который выбыл Евгений Кузнецов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Евгений Кузнецов после травмы в игре с «Северсталью» выбыл на срок до двух месяцев.

«После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьёзной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдёт примерно два месяца.

Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку – нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать своё мастерство на 100%.

Женя – лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке – не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА. Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него. Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждём его полного восстановления и возвращения на лёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
Форвард СКА Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android