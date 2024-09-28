Главный тренер СКА Ротенберг назвал срок, на который выбыл Евгений Кузнецов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Евгений Кузнецов после травмы в игре с «Северсталью» выбыл на срок до двух месяцев.

«После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьёзной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдёт примерно два месяца.

Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку – нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать своё мастерство на 100%.

Женя – лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке – не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА. Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него. Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждём его полного восстановления и возвращения на лёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.