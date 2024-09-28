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Амур — Торпедо, результат матча 28 сентября 2024, счет 2:7, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» в Хабаровске разгромило «Амур» со счётом 7:2
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов – 01:09 (5x5)     0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Абрамов) – 06:26 (5x5)     0:3 Артамонов (Летунов) – 08:28 (5x5)     0:4 Свечников (Почивалов) – 13:21 (5x5)     1:4 Дрозг (Грачёв, Щемеров) – 14:24 (5x3)     1:5 Мисников (Свечников, Кирсанов) – 30:29 (5x5)     1:6 Линч (Атанасов) – 35:41 (5x4)     1:7 Почивалов (Орлов) – 45:08 (5x5)     2:7 Коротких (Бродхёрст) – 47:21 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Михаил Абрамов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Михаила Абрамова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Евгений Свечников с передачи Дениса Почивалова довёл счёт до крупного. Через минуту Ян Дрозг с передач Евгения Грачёва и Александра Щемерова размочил счёт во встрече.

На 11-й минуте второго периода Артём Мисников с передач Евгения Свечникова и Кирилла Кирсанова забросил пятую шайбу в ворота «Амура». На 16-й минуте периода Бобби Линч с передачи Василия Атанасова довёл счёт до разгромного.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Денис Почивалов с передачи Михаила Орлова сделал счёт 7:1. На восьмой минуте Игнат Коротких с передачи Алекса Бродхёрста забросил вторую шайбу «тигров» в матче.

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