«Торпедо» в Хабаровске разгромило «Амур» со счётом 7:2

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На второй минуте первого периода Михаил Абрамов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Михаила Абрамова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Евгений Свечников с передачи Дениса Почивалова довёл счёт до крупного. Через минуту Ян Дрозг с передач Евгения Грачёва и Александра Щемерова размочил счёт во встрече.
На 11-й минуте второго периода Артём Мисников с передач Евгения Свечникова и Кирилла Кирсанова забросил пятую шайбу в ворота «Амура». На 16-й минуте периода Бобби Линч с передачи Василия Атанасова довёл счёт до разгромного.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Денис Почивалов с передачи Михаила Орлова сделал счёт 7:1. На восьмой минуте Игнат Коротких с передачи Алекса Бродхёрста забросил вторую шайбу «тигров» в матче.
- 28 сентября 2024
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:33
-
12:15
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:24
-
11:10
-
10:47
-
10:30
-
10:19
-
09:54
-
09:44
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
08:05
-
06:08
-
06:03
-
05:48
-
04:43
-
04:30
-
04:03
-
03:39
- 27 сентября 2024
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:28
-
23:23