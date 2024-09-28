«Торпедо» в Хабаровске разгромило «Амур» со счётом 7:2

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

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На второй минуте первого периода Михаил Абрамов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Михаила Абрамова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Евгений Свечников с передачи Дениса Почивалова довёл счёт до крупного. Через минуту Ян Дрозг с передач Евгения Грачёва и Александра Щемерова размочил счёт во встрече.

На 11-й минуте второго периода Артём Мисников с передач Евгения Свечникова и Кирилла Кирсанова забросил пятую шайбу в ворота «Амура». На 16-й минуте периода Бобби Линч с передачи Василия Атанасова довёл счёт до разгромного.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Денис Почивалов с передачи Михаила Орлова сделал счёт 7:1. На восьмой минуте Игнат Коротких с передачи Алекса Бродхёрста забросил вторую шайбу «тигров» в матче.