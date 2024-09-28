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«Равнозначно заменить не получится». Каменский — о травме Евгения Кузнецова

«Равнозначно заменить не получится». Каменский — о травме Евгения Кузнецова
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова. Напомним, форвард армейского клуба выбыл на срок до двух месяцев.

«Кузнецова брали как лидера, поэтому, безусловно, потеря ощутимая. К счастью, он выбыл не на весь сезон. В то же время состав у СКА солидный, большая скамейка. Равнозначно заменить Кузнецова, пожалуй, не получится, но за счёт командных действий команда попытается нивелировать его потерю. В целом же СКА прибавляет от игры к игре, набирает ход. Ребята-то собраны талантливые, вот и показывают столь яркий хоккей», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, в матче с «Северсталью» (8:5) Кузнецов получил травму руки после столкновения с соперником. Он самостоятельно покинул лёд и добрался до раздевалки. В нынешнем сезоне форвард сыграл девять встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка.

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