«Просто космос, видно, что он приехал из НХЛ». Экс-защитник СКА — о Деанджело

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал выступление игрока обороны армейского клуба Тони Деанджело во встрече с «Северсталью» (8:5).

— За последнюю неделю было много информации о звёздном новичке Тони Деанджело. Он показал свой уровень, видно, что человек приехал из НХЛ. Набирал 50 очков за сезон. Катание, пас, позиция и видение игры. Такому дебюту позавидует любой игрок, три очка и «+6», это просто космос.

— Можно ли сказать, что Деанджело уже полностью встроен в игру СКА?

— Думаю, что время покажет. Не так много времени прошло, он провёл пару тренировок. Сразу сыграл. Выводы можно будет сделать весной, когда начнутся матчи плей-офф. Сейчас видно, что хоккеист очень высокого уровня, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Напомним, Тони Деанджело, который вчера, 27 сентября, впервые вышел на лёд в форме СКА, оформил ассистентский хет-трик в игре с «Северсталью» (8:5) за два периода.