Вайсфельд — о «Северстали»: ощущение, что они выходят играть чисто для удовольствия

Известный функционер, скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд оценил игру «Северстали» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Интересно смотреть на «Северсталь». Такое ощущение, что они выходят играть чисто для удовольствия. Молодцы.

— Может, так и надо игрокам команды, которая не претендует на какие-то серьёзные успехи?

— Ну это вопрос философский. Понятно, что у тренера «Северстали» Андрея Козырева ограниченный ресурс по людям, составу. А если ему дадут команду с неограниченным ресурсом, то с таким стилем можно добиться результата или нет? У меня такой вопрос возник по ходу матча.

— Вопрос, дадут ли ему такую команду, если у «Северстали» такой стиль?

— Если клуб с серьёзными задачами показывает такой хоккей, то его руководство три раза по ходу матча должна «скорая» увозить со стадиона. Но если нет такой задачи — непременно выиграть — тогда вопросов меньше. Люди, которые смотрят такой хоккей со стороны, получают удовольствие, — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Череповецкий клуб после 10 проведённых матчей имеет в своём активе 10 очков. Подопечные Андрея Козырева располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.