Мартемьянов — после 2:7 от «Торпедо»: нападающим надо иметь смелость лезть на ворота

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Торпедо» (2:7).

— Реализация — наш бич. Кое-кому из команды надо в зеркало на себя посмотреть и сделать коррективы в своей подготовке. По самоотдаче и желанию больших вопросов нет. Бывают такие матчи, и у меня в карьере были, что залетает всё. Три автогола — это печально, соперник пользуется этими прострелами, мы почему-то этого не делаем. Четвёртое звено сегодня было лучшим, неплохо играем. Хочу поблагодарить болельщиков: ждали кардинальных действий с нашей стороны, молодцы, поддерживали нас.

— Какие претензии вы предъявляли нападающим на лавке во время матча?

— У нас народ тяжело лезет на пятак. Пытаются сыграть в техничный, чистый хоккей, идут перехваты, получаем контратаки. Надо лезть на ворота, иметь смелость — там больно, но там партнёры забивают голы. В этом плане я нападающих хотел мотивировать, но не достучался. Игра в пятаке — один из самых важных аспектов в современном хоккее, как в баскетболе: выигрываешь своё кольцо и чужое кольцо — это победа. Много бросков сделали, но вратарь у Нижнего очень уверенно играл.

— Требуете ли вы от нападающих помогать защитникам в обороне?

— Часть игроков поменялась, ведётся работа: постоянно видео показываем. Игрок должен понять, что от него требуется — и, самое главное, выполнять. Ситуация может меняться за доли секунды, — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.