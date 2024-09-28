Мартемьянов: «Амуру» надо упростить игру, соперник не вынуждал нас делать ошибки

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения от «Торпедо» (2:7) рассказал, что нужно поменять в игре дальневосточного клуба.

— «Торпедо» забило голы на контратаках. Готовились к этому?

— При таких быстрых форвардах, как у Нижнего, надо внимательнее играть в обороне. Один из способов нейтрализовать это — одному из форвардов нужно играть ближе к защитникам, ближе к синей линии, активно работать в средней зоне при отборе шайбы. У нас работы в этом плане много впереди. Когда ты идёшь в прессинг, надо идти до конца, втыкаться, хотя бы завязать борьбу, чтобы защитник голову опустил. Соперник прекрасно видит, что их защитник поднял голову, они спокойно уходят в среднюю, мы это делали в прошлом матче, сегодня нас этим взял Нижний Новгород.

— Дюрандо пропускал прошлую игру. Что не устраивает в его игре?

— Многовато невынужденных потерь. Парень старается, готовится, работает, но это новая для него лига. Мы дали ему в прошлом матче посмотреть, что в этой лиге делается, чтобы он видел, какая самоотдача, как игровое задание выполняется. Когда ты смотришь игру сверху в спокойной обстановке, понимаешь, что за команды на льду находятся.

У Ивана Мищенко достаточно болячек, дали подлечиться. Он самоотверженный мужик, его не хватало. Кэм Ли в ротации, дали передохнуть. Долго играли одними и теми же защитниками, надо отдохнуть. Травмированные лечатся, завтра будет понятно, кто на выезд поедет. Влад Барулин, может, уже завтра на лёд выйдет.

— Что позитивное команда берёт на выезд?

— Гол Коротких. Я бы отметил желание страшное забить, он бежал на дальнюю штангу, это то, о чём я говорил. Опять же: по самоотдаче претензий нет, соперник нас не вынуждал делать ошибки, мы их делали сами. Надо упростить игру, — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.